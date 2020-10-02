Heyecan dolu yeni bölüm! Maria ile Mustafa Kapadokya’dan kaçabilecek mi?

5.Bölüm Özeti:

Aşkları uğruna her şeyden vazgeçerek, Kapadokya'dan kaçmaya karar veren Maria ile Mustafa'yı Ürgüp çıkışında kötü bir sürpriz beklerken, Mustafa'nın kendisini terk etmesini hazmedemeyen Gonca ise Nadire'nin son andaki çabasıyla yaşam mücadelesi verir. Candemir Konağı'ndaki herkes her iki olay nedeniyle derinden sarsılırlar. Galip, ilk günden beri peşinde koştuğu Maria'nın arazisini sonunda elde ederken, bunun karşılığında önemli bir bedel öder. Maria ile Mustafa'nın uzaklara gitmesine engel olmak isteyen Kudret, gösterdiği büyük çabanın bedelini ağır öder.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Marila ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner.

Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar.

Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı'nde hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir.