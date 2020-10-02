Perşembe'nin birincisi değişmedi! Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,79 izlenme oranı ve %22,48 izlenme payı, alarak birinci oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonuyla yeniden perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova, görkemli görüntüleri ve usta oyuncu kadrosu ile yine izleyiciden tam not aldı.

HÜNKAR VE DEMİR'İN SAVAŞI Bİ KEZ DAHA ŞEHRİN GÜNDEMİNDE!

Hünkar kapıya silahlı adamlarını dizip Demir'i eve almayınca, hamle sırası Demir'e geldi. Demir annesini gerçekten can evinden vurdu! Dr. Sabahattin'in düğününde Sevda'yı "babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi" olarak takdim etti.

Aslında nikâhı bozmada giden Şermin, Demir'in hamlesini Hünkar'a haber verince. Bu kez Hünkar da tüm Adana'ya Demir diye bir oğlu olmadığını ilan etti. Bununla da yetinmedi tüm eşyalarını Adana halkına hibe etti!

HÜNKAR YAMAN HOLDİNG'TE FİKRET FEKELİ VE YILMAZ AKKAYA!

Adnan'ın ihanetinin oğlu Demir ile devam ediyor olması, Hünkar'ın gözünü iyice kararttı! Önce Holding'in adını değiştirdi. Sonra da yanına Yılmaz'ı ve Fekeli'nin yeğeni alarak holdinge gitti! Hisselerini Yılmaz'a devredeceğini Demir'e bildirdi! Gerilimli anlara sahne olan karşılaşma Fikret ve Demir'in yumruklaşması ile sona erdi.

ŞERMİN NİKÂHA ENGEL OLAMADI AMA GECEYE YİNE DE BİR DAMGA VURDU

Şermin, eski eşinin nikahına engel olacakken, daha büyük dedikoduların peşine koşunca nikahı kaçırdı. Zaten tüm konuklar da önce Demir'in sonra Hünkar'ın açıklamaları ile olayların şok içinde kaldı. Gelin ve Damat ve şaşkınlık ve üzüntü ile lokalden çıkarken, Şermin bir kutu kırmızı boya ile geline saldırdı!

Dr. Sabahattin ve Savcı Jülide'nin Adana'daki son geceleri ve hayatlarının en mutlu günü şehrin en büyük dedikodularının gecesi haline geldi.

Şermin, tüm bu olan bitenin üzerine bir de konakta neler olduğunu öğrenmek için gittiğinde, Züleyha'yı Müjgan'ın vurduğu gerçeğini duydu!

DEMİR ELİNDE MÜJGAN'IN SUÇ DELİLLERİ İLE FEKELİ KONAĞINDA!

Hatip'i de kaybettiği için yeniden Demir ile ve dolayısıyla aile parası ile ilişkisini düzeltmeye çalışan Şermin, konakta öğrendiklerini koşa koşa Demir'e anlattı. Böylece Demir'in Holding'te yaşananlara karşı eline büyük bir silah geçmiş oldu. Demir, savcıya Züleyha'yı vuran silahın kime ait olduğunu araştırmalarını söyleyip, silahın Yılmaz'a ait olduğunun belgesi ile Fekeli konağına gitti. Dizinin en heyecanlı bölümlerinden biri, Demir ve Yılmaz arasındaki bu belge ile sona erdi!

Yılmaz ve Züleyha, Müjgan'ı şüphelendirmeden kaçmaya niyetlenirken, şimdi ne olacak?

Züleyha'nın iddiasına prim vermeyen Fekeli nasıl davranacak?

Müjgan, cezaevine mi girecek?

Hünkar, oğlunun bu hamlesine karşı yine Yılmaz ve Fekeli tarafında mı duracak?

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!