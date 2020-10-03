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Haberler Yaşam Hakan Çalhanoğlu ikinci kez baba oluyor

ikinci kez baba oluyor

-Sinem Çalhanoğlu çifti kızları Liya'nın fotoğrafını yayınlayarak, "Ailemize küçük bir mucize daha geliyor. Liya'mız abla oluyor. Sağlıklı gel bebeğim" notunu düştü.

Hakan Çalhanoğlu ikinci kez baba oluyor

03.10.2020, 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020,15:35

Bir dönem ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, kötü günleri geride bıraktı. 2017'de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan ikiliden müjdeli haber geldi. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

Kızları Liya'nın fotoğrafını yayınlayan ikili, gönderilerine "Ailemize küçük bir mucize daha geliyor. Liya'mız abla oluyor. Sağlıklı gel bebeğim" notunu düştü.

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