Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 8 Ekim Perşembe!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da dün; Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu'nda yaşayan Saliha Çalışkan, yaklaşık 2,5 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Genç kadının kaybında boşanma aşamasındaki eşi Tuncay'dan şüphelenen Saliha Çalışkan'ın ailesi Müge Anlı programından yardım istedi. İşte 8 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...
MÜGE ANLI TATLI SERT CANLI İZLE
MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu'nda yaşayan Saliha Çalışkan, yaklaşık 2,5 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Genç kadının kaybında boşanma aşamasındaki eşi Tuncay'dan şüphelenen Saliha Çalışkan'ın ailesi Müge Anlı programından yardım istedi.
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