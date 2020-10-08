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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 8 Ekim Perşembe!

ile Tatlı Sert canlı izle 8 Ekim Perşembe!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün Atv'de seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 8 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 8 Ekim Perşembe!

08.10.2020, 09:46

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da dün; Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu'nda yaşayan Saliha Çalışkan, yaklaşık 2,5 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Genç kadının kaybında boşanma aşamasındaki eşi Tuncay'dan şüphelenen Saliha Çalışkan'ın ailesi Müge Anlı programından yardım istedi. İşte 8 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu'nda yaşayan Saliha Çalışkan, yaklaşık 2,5 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Genç kadının kaybında boşanma aşamasındaki eşi Tuncay'dan şüphelenen Saliha Çalışkan'ın ailesi Müge Anlı programından yardım istedi.

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