EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağını merak ediliyor. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. bölüm fragmanı yayınlandı. Ölümden dönen Hızır Reis'in sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmesine rağmen infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bıraktı. Masadan kovulan Alpaslan intikam ateşiyle pervasız davranışları devam ederken 168. bölüm fragmanına "Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!" sözleri damga vurdu.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm canlı izle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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