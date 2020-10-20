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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm canlı izle!

Birçok insan EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Nefesleri kesecek yeni bölümde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Hızır Çakırbeyli, olacakların önüne geçmek için yeni planını devreye sokuyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm canlı izlemek için izleme ekranı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm canlı izle!

20.10.2020, 22:38

EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağını merak ediliyor. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. bölüm fragmanı yayınlandı. Ölümden dönen Hızır Reis'in sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmesine rağmen infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bıraktı. Masadan kovulan Alpaslan intikam ateşiyle pervasız davranışları devam ederken 168. bölüm fragmanına "Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!" sözleri damga vurdu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ.

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