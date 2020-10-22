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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

Bir izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir 69. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla bölüm sonu yapan dizinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Diziseverler ' canlı izle' adresini aramaya başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme adresi

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

22.10.2020, 20:05

PATLAYAN SİLAH SESİ NEREDEN GELDİ?
Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu! Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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