Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Mevlid Kandili hangi güne geliyor?

İslam alemi için kutsal bir gün olan Mevlid Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Milyonlarca Müslüman bu özel günde ibadetlerini yerine getirecek, eller semaya açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde 2020 Mevlid Kandili tarihini duyurdu. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.



TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

-Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur.

Böylece birinci rekat kılınmış olur.

2.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rek'ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.