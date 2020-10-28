Notalara tutundu beladan kurtuldu

1980 İzmir Kadifekale doğumlu Serin Karataş, trajik hikayesini başarı ve mutluluğa dönüştürenlerden. 1994 yılında babasını kalp yetmezliğinden kaybettikten sonra yaşadığı evden kopan Serin, bu süreçte sokaklarla tanıştı. Sokaklarda kalmaya başladığı dönemlerde rap müzik ve break dansla tanışan Serin, bu müzikle hayata tutunmaya çalıştı. O dönem ölmemek için savaş halinde oldu, kendi deyimiyle.



HAYATINDAKİ İKİNCİ KAYIP

Her şey 1998 yılına kadar iyi gitmişti. O yıl bacağında çıkan bir sıkıntı yüzünden dansı bırakmak zorunda kaldı ve mikrofon başına geçti. Kurdukları müzik grubundan arkadaşları Metin, Almanya'ya işçi olarak gitti. Metin çalışmaya gittiği bu ülkede pis işlere bulaşınca öldürüldü. Ve Serin'in, babasının ölümünün ardından yaşadığı ikinci şok da bu oldu. Sevdiği insanların teker teker ölmesi ve girdiği bunalım Serin'in rap müziği bırakmasına neden oldu. Uyuşturucuyla da bu dönem tanıştı. Uyuşturucudan ve beladan uzak kalmak istese de bunu başaramadı. Bir süre sonra müziğe geri dönmeye karar verdi. Sokaklarda bir çok pisliğin içindeyken bir taraftan şarkı sözleri yazıyor, kendince yorumluyordu. Rap yapan bir çok müzisyen ile sıkı dostluğu da bu dönemlerde kurdu. Bir çoğu ile de ortak çalışmalara imza attı. Gazapizm, Ezhel, Anıl Piyancı, No.1, Allame, Joker, Tankurt Manas, Hidra, Şehinşah, Khontkar, Tepki, Sansar Salvo, Şanışer, Azap Hg, Ceg, Keişan, Taladro, Kodes, Ados, Contra gibi günümüzün bilinen isimleri ile o dönemlerde çalışma fırsatı buldu. Kayıtlar alıyor, konserlere çıkıyorlardı.





RİSKLİ İŞLERE GİRİYORDU

Bir yandan hayatını değiştirecek fırsatlar doğarken bir taraftan da iyiye uyuşturucuya bağlandı. Her kullandığı madde bir öncekinden biraz daha fazlaydı. Gittikçe daha da uyuşuyordu. Uyuşturucu sağlayabilmek için ise riskli işler yaparak para kazanıyordu. Ara ara kendine geldiğinde "Müzik yapmalıyım, bu beladan kurtulmalıyım" diye düşünüyordu ama kendini yine o illetin pençesinde buluyordu.





DEPRESYONA DOĞRU GİDİŞ

O dönemlerini şöyle anlatıyor Serin: "Yılların yaşattığı zorluklar, aile durumları, benim kendi durumlarım ve o dönemde yaşamış olduğum travmalar nedeniyle artık depresyon belirtileri ortaya çıkmıştı. Bir an önce çevremi, arkadaşlarımı, bulunduğum yeri değiştirip farklı bir iş yapmak, bununla meşgul olmak ve para kazanmak zorundaydım."



MÜZİKTEN UZAKLAŞMIŞTI

Bu nedenle kendine bir makarna- mantı salonu açmaya karar verdi. Çok hızlı bir şekilde salonu açtı ve işletmeye başladı. Çok sevdiği rap müzikten de uzaklaşmıştı. Kimi zaman motor ile kuryelik, kimi zaman aşçılık yapıyordu. Gözünü açar açmaz dükkana gidiyor, gece çok geç saatlere kadar çalışıyordu. Fakat olmuyordu, başaramıyordu. "Eskilerde konser yaptığım arkadaşlarım, rap müzikte çok iyi yol kat etmişti. Sokaklarda, arabalarda şarkıları çalıyor, TV'lerde yayınlanıyordu. Başarabileceğimi ümit etmiyordum fakat bir albüm yaparak bunu denemeye karar verdim. Bu şekilde kafamı dağıtabilirim ve uyuşturucudan uzaklaşabilirim diye düşünüyordum" diye anlattı bu süreci Serin.



ÜNLÜ İSİMLER ALBÜMDE

"Depresif Sanatçı" isminde bir albüm hazırladı ve şirkete verdi. Albüm kabul edildi. Çok ciddi paralar kazanamasa da bu onun için çok büyük bir ümit oldu. Uzak kaldığı rap müziğe tekrar başlamıştı. Fakat yeni nesil onu hiç tanımıyor, hiç bir şarkısını bilmiyordu. Eski çevresinden destek istemeye karar verdi. Sanatçı dostlarına ulaştı ve kimseden olumsuz yanıt almadı. Geçtiğimiz günlerde Serin'in ikinci albümü 'Hastalık İşi' çıktı. Bu albümde eski dostları da ona destek verdi. Sansar Salvo, Defkhan, Sayedar, Kezzo, Köst, Kurşun, Kaplan, Azap HG, Rafi Resh ve Raun gibi ünlü isimler albümde yer aldı.



'TAMAMEN ARINDIM'

ŞİMDİ yeni bir albüm heyecanı yaşayan Serin bu mutluluğunu şu sözlerle ifade ediyor: "Hem sevdiğim işi yapacak hem para kazanacaktım. Bu sayede aileme dahi desteğim olabilirdi. Fakat annemin en çok neye sevineceğini biliyordum. Benim iyi olduğumu görünce sevinecekti o. Alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan tamamen arınıp, borçlarımı ödediğimde, mutlu olacaktı bunu biliyordum. Albüm çalışmaları esnasında o kadar heyecanlıydım ki, uyuşturucu aklıma bile gelmedi. Şimdi uyuşturucudan tamamen arınmış bir hayat sürüyorum."

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER