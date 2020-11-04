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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm izle

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’da bu hafta; Dört cepheden kuşatılan , Moğollara karşı nasıl direnecek? , Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? , Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? 'in akıbeti ne olacak? İşte 32. bölüm canlı izleme ekranı

Kuruluş Osman yeni bölüm izle

04.11.2020, 20:11

Kuruluş Osman 32. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 32. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 32. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 32. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

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