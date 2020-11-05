RTÜK'ten flaş NETFLIX ve Amazon açıklaması!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in başkanlığında toplanan Üst Kurul, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurularını değerlendirdi. Bir süredir geçici yayın izniyle faaliyetlerini devam ettiren ve RTÜK'ün uyarısı üzerine lisans başvurusu yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar gerekli yükümlülüklerini yerine getirdi. Uluslararası yayın platformları, Türkiye'de yerleşik anonim şirketlerini kurarak yönetim kurullarını şekillendirdi, kuruluşlara genel müdür ve temsilci atamaları gerçekleştirdi. Üst Kurul, başvuru işlemlerini tamamlayan 'NETFLIX', 'Prime Video', 'Fizy', 'TV8', 'Diyanet TV' ve 'POWERAPP MUSİC' logolu kuruluşlara 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (internet - İBYH) lisansı verilmesine karar verdi. Ayrıca 'ON MEDYA' logo/çağrı işaretli kuruluşa internet ortamından radyo (internet-RD) ve televizyon (internet-TV) lisansıyla 'TV+' markalı kuruluşa da internet ortamından iletim yetkisi verildi. Lisans alan kuruluşlar 6112 sayılı Kanun çerçevesinde internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık gerçekleştirecek.



DEPREMZEDE YAYINCILARA KOLAYLIK

RTÜK, aldığı kararla deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık sağladı. Buna göre Aydın ve İzmir illerinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük süreleri mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatıldı.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür