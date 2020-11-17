Virüs yaşlı çifti hayattan kopardı

KORONA virüs salgınının bu kez kurbanı Aydınlı Tanırgan çifti oldu. Kovid- 19 salgınına yakalanan Nilüfer ve Abidin Tanırgan üçer gün arayla yaşamını kaybetti. Nazilli ilçesi İsabeyli mahallesinde yaşayan Nilüfer (71) ve Abidin Tanırgın (74), korona virüsüne yakalanınca hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören çiftten üzücü haberler peş peşe geldi. Önce Nilüfer Tanırgan yaşamını kaybetti. Üç gün sonra da Abidin Tanırgan hayata veda etti. Tanırgan çiftinin peş peşe ölümü aile yakınlarını yasa boğdu.

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