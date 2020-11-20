Koronaya yakalanan doktor uyardı

Salgının ilk gününden bu yana korona virüs hastalarını iyileştirmek için çalıştı. Ama o da koronavirüse yakalandı. Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Altıparmak görev yaptığı hastanedeki hasta yatağından uyardı. Doktor Altıparmak, yalnız bıraktığı meslektaşları için üzülürken, iki çocuğunu babasız bırakma endişesi yaşadığını söyledi.

"O NÖBETLERİ TUTACAĞIM"

Hastane yatağından video paylaşan Dr. Altıparmak, "Biz sağlık çalışanları son dönemde Kovid nedeniyle çok yoğun nöbet hizmeti vermek zorundayız. Biraz önce nöbet grubuna yazmışlar 'Osman abinin 20 ve 26 nöbeti var. Ne olacak?'. Ben de onlara 'Osman abiniz iyileşecek ve o nöbetleri tutacak. dedim. Gerçekten iyileşip 26'sındaki nöbeti tutacağım" diye konuştu.

"GENÇLER DE ÖLÜYOR"

Dr. Osman Altıparmak paylaştığı videoda son olarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşlara özellikle sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi uyarısında bulunan Dr. Osman Altıparmak, "Sizden ricam yan yana dip dibe çayları içmeseniz. Sokakta kol kola gezmeseniz, dikkat etseniz. Sadece bugün yüz küsur insan öldü ve giderek artıyor, artacak da. Kaygı duyuyorum. Ölmekten korkmuyorum ama iki tane çocuğumu düşünüyorum. Soruyorum size: Çocuklarınızı yetim yada öksüz bırakmak mı, yoksa evlat acısı yaşamak mı istersiniz? İşte bu hastalık bunları yaşatıyor" dedi.