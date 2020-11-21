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Haberler Yaşam 2001 ve sonrası doğumlular 13.00-16.00 arası çıkabilecek

2001 ve sonrası doğumlular 13.00-16.00 arası çıkabilecek

2001 ve sonrası doğumlular 13.00-16.00 arası çıkabilecek
Giriş Tarihi: 21.11.2020

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Koca gençlerin bir süreliğine sadece 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabileceğini belirterek, "Neden herkes değil de biz gençler?' Siz fark etmeseniz de virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var. Sevgili gençler, bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Kovid-19 hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00- 16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada 65 yaş ve üzerini de uyardı. Koca, "Değerli büyüklerimiz; bu günlerde sağlığımızı korumamız zorlaştı. Kovid- 19, biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, sadece 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı.

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