Antioksidan zengini nar ilaç yerine geçer

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane bilmecesi ile nar herkes tarafından bilinir hale gelmiştir. Ayıklaması zor ama yemesi çok eğlenceli, çocuklar için tam bir oyun kaynağı olan narı tüketmek sağlık için de oldukça faydalıdır. Nar, 6500 yıl önce insanoğlunun keşfettiği ve şifa olarak gördüğü bir meyvedir. Nar meyvesine ilk olarak M.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı tahmin edilen Mısır tabletlerinde rastlanmıştır. Bütün kültürlerde bereketin, bolluğun ve doğurganlığın sembolü olarak görülür. Ayrıca, Mısır papirüslerinde de adı geçen nar; aşk, evlilik ve bereketi simgeler.

HASTALIKLARDAN KORUR

Nar ağacının kök, gövde ve kabukları, nişasta, mannit, reçine, tanen ve birtakım asitlerle alkaloitler içerir. Narın meyvesinde ise meyve şekeri, potasyum, magnezyum, demir, C vitamini, B1 ve B2 vitamini ile eser miktarda diğer mineraller bulunur. Nar, meyve olarak yenildiği gibi sıkılıp suyu çıkarılarak, şerbeti ya da şurubu yapılarak tüketilebilir. Adeta bir ilaç yerine kabul edilen, hatta antibiyotik olarak görülen nar, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirir ve pek çok hastalıktan korur. Özellikle kış aylarında enfeksiyon hastalıkları açısından risk altında olduğumuz için bol nar tüketilmesi bağışıklığımızı artırır. Elma, ayva, üzüm, armut ve nar örneklerinin antioksidan aktivitelerinin incelendiği bir çalışmada en yüksek antioksidan aktivitenin nar meyvesinde (yüzde 62.7) olduğunu ortaya koyulmuştur. Diğer meyvelerin antioksidan aktiviteleri ise; ayva yüzde 60.4, üzüm yüzde 26.6, elma yüzde 25.7 ve armut yüzde 13.7 şeklinde bulunmuştur.

C VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR

Nar suyu, kırmızı şarap, yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre 3 kat daha fazla seviyede antioksidan madde içermektedir. Nar suyundaki antioksidan miktarı, kırmızı şarap, yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre 3 kat daha fazla. 1 bardak nar suyu, 2 kadeh kırmızı şarap, 10 bardak yeşil çay ve 4 bardak kızılcık suyu ile aynı seviyede antioksidan madde içeriyor. Ayrıca nar, bağışıklık sistemini güçlendiren antosiyanlar ve flavonoidleri içerir. 1 su bardağı nar suyu günlük C vitamini gereksinmemizin yüzde 25'ini karşılayabilmektedir. Yapılan bir çalışmada narın meyve olarak tüketilmesinin meyve suyu olarak tüketilmesine oranla 20 kat daha yüksek antioksidan etkisinin olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeni olarak da narın çekirdeği ile birlikte tüketilmesinin etkisi olduğu düşünülmektedir.



ŞEKER VE KOLESTEROLDE DENGE SAĞLIYOR

İçerdiği bazı maddeler sayesinde narın, kolesterol ve şekeri de dengelediğini ve kanser hücrelerinin gelişmesini engellediği bildirilmiştir. Son günlerde nar suyuyla ilgili yapılan araştırmalar, cilt kanseri ve erkeklerde prostat kanserine karşı koruyucu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Günde bir bardak nar suyu tüketmek kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Yapılan incelemeler nar ve nar suyunun kolesterol oksidasyonunu dolayısıyla damar sertleşmesini yavaşlattığını göstermektedir. Columbia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi kardiyologlarından Doç. Dr. Özgen Doğan, yapılan araştırmaların, nar suyunun damar tıkanıklığını önleyici özelliğini ortaya çıkardığını belirtmiştir. Narın idrar söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı etkileri de biliniyor.



TIPTA KULLANILIYOR

Nar, şifalı bitkiler arasında anılır ve genellikle besleyici ve tedavi edici olarak tüketilir. Meyvesinin yanı sıra, çiçeği, çekirdekleri, suyu ve kabuklarının da çeşitli karışımlar halinde tıbbi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak içerdiği bazı kimyasallar hala araştırılmakta ve önlem olarak mide ve bağırsak hastalığı olanların, küçük çocukların ve hamilelerin aşırı miktarlarda tüketmemeleri tavsiye edilmektedir.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM