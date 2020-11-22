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“İlk defa ölmekten korktum”

“İlk defa ölmekten korktum”
Giriş Tarihi: 22.11.2020

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Dahiliye Uzmanı Doktor Canan Sabay, koronavirüs nedeniyle yatırıldığı hastanede iyileşmeyi ve çocuklarına kavuşacağı günü bekliyor. Dr. Sabay, "İlk defa ölmekten korktum. Nefes alamadan ölmek çok zor bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Ben o kadar önem vermeme rağmen hastalandım. Saatlerce kafede oturan, dükkandan elbise almak için zaman harcayanlara diyecek bir şey bulamıyorum" dedi. 12 gün önce boğaz ağrısı ve ateş yüksekliği nedeniyle Kovid-19 testi yaptıran ancak test sonucu negatif çıkan Dr. Sabay, "Sorunlarım ağırlaşarak devam etti. Maalesef bir gece nefesim daraldı ve öksürememeye başladım. Tomografi çektirdim. Neredeyse tüm akciğerimde yaygın tutulum vardı ve çok ciddi zatürre ile karşı karşıyaydım. Kovid olduğu çok belliydi" diye konuştu.

"İYİ KORUNUYORDUM"
BİR odada yapayalnız kalmanın da çok zor olduğunu ifade eden Sabay, duygularını şöyle anlattı: "Ben kendimi hastalığa karşı çok iyi korudum. Maske, siperlik, mesafe, hijyen tüm kuralları uyguladım ama bulaşmasına engel olamadım. Bazı insanlar bu hastalığı hafife alıyor ama hastalık o kadar hızla kötüleşiyor ki şu an bu hastanede 4 doktor, 3 hemşire tedavi görüyoruz. Yoğun bakımda ölen hastalar var. Durum çok ama çok vahim. Yasakların zorunlu olarak gelmesini beklemeden önlem almak gerekiyor."

NERMİN UÇTU

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