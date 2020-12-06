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ile 14. ! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Maria ve Mustafa dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diziseverler tarafından 'Maria ile Mustafa izle' yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte Maria ile Mustafa canlı izleme adresi...

Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

06.12.2020, 20:55

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?

MARİA İLE MUSTAFA 14. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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