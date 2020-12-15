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Haberler Yaşam Son dakika: KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika: KPSS-2020/14: 'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli poziyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'na merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini 1-7 Aralık'ta almıştı. İşte merak edilen sonuçlar...

Son dakika: KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

15.12.2020, 15:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020,15:57

ÖSYM, 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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