Haberler Yaşam Son dakika: KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika: KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı sözleşmeli poziyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'na merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini 1-7 Aralık'ta almıştı. İşte merak edilen sonuçlar...

15.12.2020, 15:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020,15:57