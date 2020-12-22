Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 22 Aralık Salı Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Kayıp dosyasından cinayet soruşturmasına. Mustafa Özbay 27 Kasım'da kayboldu. Kayıptan 22 sonra gelen tutuklama... Mustafa Özbay'ın şüpheli yeğenleri Selim Özbay ve Hüseyin Özbay cinayet suçlamasıyla cezaevinde. Babası Mustafa Özbay'ı öldürme şüphesiyle iki kuzeni tutuklanan Hüseyin Özbay, günlerce babasının dönmesini beklemiş ama bu bir türlü gerçekleşmemişti. Mustafa Özbay'ı yeğenleri mi öldürdü? Cenazesi nerede? Çocukları babasının cenazesini istiyor... İzmir Kiraz'dan 15 Aralıkta kayıplara karışan 16 yaşındaki Zuhal Akgül'den bir haftadır haber yok. 25 Kasım'da Tekirdağ Çerkezköy'de kaybolan 15 yaşındaki Elif Eylül'den ise 26 gündür haber alınamıyor... Sakine Sadece maaş günleri geliyordu diyen komşu iki kere onu gördüğünü söyledi. Hamdi Kılıç'ın rahatsızlanmasının sebebinin de sevgilisi olduğundan kuşkulandığını söyledi kayıp adamın komşusu. Komşu, Hamdi Kılıç ve emlakçı arasında geçen konuşmaları duyduğunu da söyledi. Kimseyi aramasa bile benim eşimi arardı diyen komşu bildiklerini anlattı. 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın kızı Seher Tetik, Sakine Akdeniz'in kızı Sevgi'den öğrendiği bir iddiayı anlattı. Haber ekibiyle eve giren Seher Hanım babasının evinde şüphelerini doğrulayan cinsel güç artırıcı haplar buldu.

33 yıl önce Bornova'da kaybolan Hakan nerede? Acılı aile Müge Anlı'da...