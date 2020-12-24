Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 24 Aralık Perşembe Müge Anlı full izle

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. İşte 24 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Çanakkale bir seramik fabrikasında çalışan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, 2018 yılında evlilik hayalini gerçekleştirmek için bir kadınla tanıştırılmıştı. Genç adam o kadın tarafından dolandırıldığını iddia ediyor... 350 Bin liraya mal olan evlilikte iddiaların odağındaki Canan Hanım canlı yayında. Emre Bey'in yalan söylediğini, görüntüdeki kişinin eniştesi, ablasının eski eşi olduğunu aralarında hiçbir şey olmadığını söyledi. Karısını ''Baldızım'' diyerek evlendirmeye kalkıştı'' iddiaların odağındaki Ümit Bey, Emre'nin iddialarını yalanladı... Baldızıyla ilişkisi var mı? Canan Hanım ile neden aynı evde kalıyor? Sakine Akdeniz'le aynı yerde yaşayan Şükrü Sağır canlı yayına katıldı. Şükrü Bey, Hamdi Kılıç'ı gördüğünü ama hangi gün gördüğünü hatırlamadığını söyledi. Hamdi Kılıç'ın kaybolmasını kendisine farklı şekilde anlattıklarını ekledi. Dün İstanbul'da kaybolan Yusuf Çelikbaş'ın bulundu haberi canlı yayında verildi.