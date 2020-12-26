Akıncı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Akıncı ne zaman başlıyor, tarih belli oldu

atv ekranlarında yeni yılda yepyeni bir dizi başlıyor. Cesur hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve merakla beklenen Akıncı'nın yeni yılla beraber yayında olacak.

2021'İN İLK DİZİSİ!

atv ekranlarında izleyicisine kısa sürede kavuşacak olan dizinin yayın tarihi açıklandı. Sıra dışı senaryosu, aksiyon sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

AKINCI DİZİSİ KADROSU / OYUNCULARI KİMLER?

Fragmanlarının yayınlandığı ilk günden veri fantastik kurgusu, aksiyon sahneleri ve oyuncu kadrosuyla tüm aksiyon severlerin kalbinin kazanan dizinin başrollerinde; Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor.

Ayrıca başarılı kadroda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi ünlü ve başarılı isimler yer alıyor.

AKINCI DİZİSİ YÖNETMENİ

atv ekranlarında 1 Ocak 2021 gününde yayına başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Veli Çelik oturuyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp / NTC Medya üstleniyor.

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fragmanları yayınlanmaya başladığından beri Türk televizyonlarına farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı'nın konusu ise; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konunun de işlendiği Akıncı'yı kaçırmayın!

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.

1 Ocak 2021'den itibaren her Cuma 20:00'de atv'de…