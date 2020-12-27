Kıbrıs Türkleri 46 yıl sonra 14 şehidini toprağa verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Rum katliamının vahşetini dün bir kez daha en derinden hissetti. 14 Ağustos 1974 yılında EOKA-B tarafından yapılan katliamlarda şehit edilen, toplu mezarda kemikleri bulunup, kimlikleri tespit edilen 14 çocuk için dün Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende, şehitler için marş eşliğinde saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı. Şehitlerin tabutlarının askerlerin omuzlarında şehitliğe girişi sırasında askeri bando, Itri Efendi'nin Cenaze Marşı'nı çaldı.

'BARIŞIN GARANTİSİ TÜRKİYE'

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Hamza Ersan Saner de katıldı. Törende yaptığı konuşmada "Rum vahşetine kurban giden şehitlerin yakınları ağlıyor" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkin fiili garantörlüğünün devamının önemini vurguladı. Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da konuşmasında, "Anavatan Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde adaya müdahale etmesiyle Türk ordusu sayesinde Kıbrıs adasına barış gelmiştir. Türkiye ve Türk ordusu adadaki bu barışın en güçlü garantisidir" dedi. Törenin ardından naaşların sarılı olduğu bayraklar şehit yakınlarına teslim edildikten sonra şehitler gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.