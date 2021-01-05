Haberler Yaşam MEB'den son dakika duyurusu! Özel eğitim kurslarında yüz yüze eğitim yapılabilecek

MEB'den son dakika duyurusu! Özel eğitim kurslarında yüz yüze eğitim yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

05.01.2021, 13:04