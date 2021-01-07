Akbile HES kodu nasıl tanımlanır? İstanbulkart HES kodu tanımlama

HES kodu artık hayatımızın pek çok alanında yer alıyor. HES kodu olmadan birçok kuruma giriş yapılamıyor. Bu kapsamda toplu taşımada da artık HES kodu zorunluluğu geldi. İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren HES kodu zorunlu olacak. Peki İstanbulkart HES kodu tanımlama nasıl yapılır? İşte detaylar....

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞME İŞLEMİ

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES KODU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

SON TARİH 15 OCAK

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.