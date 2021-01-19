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Haberler Yaşam Esra Erol, Ceylan için yeni bir hayat kurdu!

, Ceylan için yeni bir hayat kurdu!

, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Esra Erol’da programında milyonlar Ceylan ve 1,5 yaşındaki kızı için tek yürek oldu. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Ceylan’a sürpriz yaptı.

Esra Erol, Ceylan için yeni bir hayat kurdu!

19.01.2021, 14:47

Ceylan isimli genç kadın geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da programına başvurmuş ve bebeğinin babası Zafer Alkan'ın çocuğunu kabul etmediğini iddia etmişti. Esra Erol, Ceylan'ın elinden tutarak yüzünü güldürdü.

Esra Erol, 18 yaşından beri kadın sığınma evinde yaşayan ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla hayat mücadelesi veren Ceylan'a canlı yayında kızının kimliğini hediye etti. Çocuğuyla birlikte ortada kalan Ceylan'a ise Esra Erol'da seyircisi sessiz kalmadı. Bir diğer yardım ise atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz'den geldi.

Esra Erol, Banu Akdeniz'in kendisini arayarak, Ceylan'ın 5 yıl boyunca kirasını ödemek istediğini ve her türlü desteği vermek istediğini söyledi. Dün ise Esra Erol canlı yayında, Ceylan'ı yeni evine götürerek ona yeni hayatının kapılarını açtı.

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