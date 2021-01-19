Sanal çapkınlık pahalıya patladı

İzmir'in Buca ilçesinde tanınmış bir müteahhidin yeğeni Y.A, eşine sosyal medya üzerinden mesajlar atıp rahatsız eden Ş.A'yı kurduğu tuzağa çekerek bıçakladı.



SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Olay, Buca Kaymakamlık binasının yakınlarında önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Buca'da esnaflık yapan Y.A. sosyal medya üzerinden eşine arkadaşlık teklifi gönderip mesajlar yazan 22 yaşındaki Ş.A'yı fark etti. Karısının sosyal medya hesabı üzerinden Ş.A'ya mesajlar yazan Y.A, buluşma teklifinde bulundu.





'KONTROLÜMÜ KAYBETTİM'

Sanal çapkın Ş.A. da kadınla bulaşacağını zannederek bu teklifi kabul etti. İkili Kaymakamlık binasının yakınlarında buluşmaya kara verdi. Ancak Ş.A. buluşma yerine geldiğinde onu bir sürpriz bekliyordu. Karşısında beklediği kadın yerine kocası Y.A'yı gören Ş.A. ne yapacağı şaşırdı. Öfkeli koca ve çapkınlık yapan adamın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında cebinden bıçak çıkaran Y.A, Ş.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Ş.A. ameliyata alınırken suç aleti bıçakla kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Y.A'nın ilk ifadesinde, "Aslında konuşmak için çağırdım ama bir anda kontrolümü kaybettim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Fatih ŞENDİL