Unutkanlığa ilaç olan besinler

Beykent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, insanların günlük yaşamında veya iş hayatında olumsuzluklara sebep olan unutkanlığın, modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik, asosyal yaşam ve kötü beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini belirterek; bazı durumlarda şeker hastalığı, beyin hasarı ve epilepsi gibi daha ciddi sağlık sorunları tarafından tetiklenebildiğini söyledi. Unutkanlığı tedavi edebilecek en etkili yöntemlerden birinin sağlıklı beslenme olduğunu söyleyen Balcı, beslenme düzenimizde olması gereken besinleri anlattı.



B12 EKSİKLİĞİNE DİKKAT EDİN!

B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebeplerinden biridir. B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yüksek oranda bulunduğu için kırmızı et, karaciğer, süt gibi hayvansal kaynakların tüketimine özen gösterilmelidir.



TİROZİN DESTEĞİ YOĞURTTAN

Yoğurt, içerisinde bulundurduğu tirozin sayesinde unutkanlığa karşı önemli besinlerdendir. Ayran veya cacık olarak da tüketebileceğimiz yoğurdu sofralarımızdan eksik etmememiz zihin sağlığımız için gerekmektedir



ISPANAK DÜZENLİ TÜKETİLMELİ

A,C,E ve K vitaminleri ve demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan ıspanağın düzenli tüketimi beyin ve zihin sağlığı için çok etkilidir. Bilişsel ve davranışsal sorunlara karşı fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine olan etkilerinden dolayı mevsiminde ıspanak tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.



UNUTKANLIK İÇİN BİRE BİR

Ceviz, omega 3 yağ asitlerinden EPA ve DHA açısından çok zengindir. Omega 3 yağ asitlerinin en önemli özelliği zihinsel fonksiyon sağlığına olan olumlu etki göstermesidir. Eksikliği durumunda unutkanlık, depresyon ve uyku problemleri yaşanabilir.



KOLİN DEPOSU YUMURTA

ANNE sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurtanın bir çeşit B vitamini olan kolin içerdiğini belirten Eda Balcı, "Kolin sinir ve kas sisteminin işleyişinde ve hücreler arasındaki etkileşimde etkili olmasından dolayı, beyin gelişimi ve vücut fonksiyonlarının düzenli işleyişi için önemlidir. Bu açıdan yumurta tüketilmelidir" dedi.



BÖBREKLERİNİZİ KEREVİZ İLE ÇALIŞTIRIN

VÜCUTTA en çok efor sarf eden organlardan karaciğerin şişliğini gideren kereviz, ayrıca böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlıyor. Salatası, çorbası ve yemeği yapılabilen kereviz böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa iyi gelirken, karaciğerdeki fazla suyu da atıyor. Ayrıca, içinde bulunan C vitamini serbest radikal hasarını önler ve ayrıca astım gibi iltihaplı durumların şiddetini azaltmada anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.



KÖTÜ KOLESTEROLE KARŞI HİBİSKUS ÇAYI

KOYU kırmızı rengiyle nar çiçeği olarak da anılan hibiskus çayı, tadından dolayı ekşi çay olarak da bilinir. Vücutta bulunan yüksek miktarlarda LDL (kötü) kolesterol, kan damarlarında ve kalp hastalıklarında kalıcı hasara yol açabilir. Hibiskus çayının besinsel özellikleri, kötü kolesterol seviyelerini azaltmada ve bu koşulları önlemede fayda sağlar. Hibiskus çayı, karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini de dengeler. Bu sayede zayıflamak isteyenlerin hedeflerine ulaşmasına yardım ederek kilo vermelerini kolaylaştırır.