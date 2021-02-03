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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle

’nin sevilen dizisi tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; , Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? , oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm izle...

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

03.02.2021, 22:01

Kuruluş Osman 44. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 44. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 44. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 44. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

SAVCI BEY'İN SÜRPRİZ HAMLESİ!

Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

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