Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! İşte masadaki konular...

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Uzun süredir 5 binin altına düşmeyen vaka sayılarının ele alınacağı toplantıda, mutasyon vakalarının da görüşülmesi bekleniyor.

7 BİN 795 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Türkiye'de 2 Şubat'ta 140 bin 120 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda COVID-19 salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını söylemişti.

Erdoğan, "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." demişti.

Başkan Erdoğan, toplantıda yüz yüze eğitimle ilgili de önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tüm çaba ve gayretlerinin çocukları okullarıyla sağlıkla ve güvenle buluşturmak olduğunu belirten Selçuk, bundan dolayı her gün ve bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye'deki bilimsel verileri ve raporları gözden geçirdiklerini söyledi.