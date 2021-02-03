Survivor'da kim elendi? SMS sıralaması nasıl oldu?

Survivor'da kim elendi? SMS sıralamasında en yüksek oyu kim aldı? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam yaşanan eleme konseyinde adaya veda eden isim de belli oldu. Peki Survivor kim elendi? İşte 2 Şubat Salı Survivor SMS sıralaması ve elenen yarışmacı…

2 ŞUBAT SMS OYLAMASI SIRALAMASI İLE SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 4. hafta Ünlüler – Gönüllüler elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli oldu. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı kaybetti ve eleme adayları Ayşe, Reşat, Duygu eleme adayları oldu. Oylama sonucunda elenen isim açıklandı.

Survivor'da elenen isim Duygu oldu.



Survivor elenen isim Duygu oldu. Survivor SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden isim duygu olurken gönüllüler takımında haftanın ilk eleme adayı Duygu, ikinci eleme adayı ise Poyraz olmuştu. Poyraz SMS birincisi çıkınca adaylığı düştü. Böylece SMS ikincisinin de birinci olan Poyraz aday gösterme şansı doğdu.

SMS OY SIRALAMASI

BARAN: 11

EMİN:10

STEVEN:9

DUYGU:8

YUNUS EMRE: 7

HANZADE:6

REŞAT:5

ALEYNA:4

AYŞE:3

DORA:2

POYRAZ:1