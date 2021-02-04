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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova dizisi 82. yeni bölüm canlı izle

canlı izle! dizisi 82. yeni bölüm canlı izle

'nin reyting rekortmeni dizisi bugün yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İşte ! yeni bölüm canlı izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova dizisi 82. yeni bölüm canlı izle

04.02.2021, 20:00

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 82. bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölümün ardından 82. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Her yüreğin ayrı bir cehennemi vardır orada..."

Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.

Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.

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