Rumların Meis Adası planı boş bir rüyadır

YUNANİSTAN ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye açıklarındaki Meis adasını münhasır ekonomik bölge olarak görmesine Alman medyasından ilginç bir yorum geldi. Frankfurt Allgemeine gazetesinde yer alan makalede, Meis Adası'nın münhasır bölge görülmesinin hiçbir zaman uluslararası hukukta uygulanabilirlik şansı olmadığı anlamına geldiği belirtilerek, "Bunun 'boş bir rüya' veya 'ölü doğum' olmasına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bir kararına atıf yapılabilir" ifadesine yer verildi. Makalede, Meis Adası'ndaki iddialara ilişkin UAD'ın Nikaragua açıklarındaki Kolombiya Adaları için verdiği karar da hatırlatılarak, "Akdeniz'de bir Yunanistan-Kıbrıs bölgesi hiçbir zaman uygulanamaz" dendi.