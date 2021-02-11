Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI!
Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!
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