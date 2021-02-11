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yeni bölüm canlı izle

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. 83. yeni bölümüne "Annenizi kimin öldürdüğünü biliyorum" sözü damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

11.02.2021, 20:12

TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI!

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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