Sevgi Kıranlı nereli? Müge Anlı, Sevgi Kıranlı olayında yeni gelişmeler

ATV ekranlarının reyting rekortmenı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her gün ekrana gelen yeni bölümüyle izleyicileri ekran karşısına kilitliyor. Müge Anlı'da güne damga vuran yeni olayda 50 yaşındaki Davut Kıranlı, kendisi ile aynı yaşta olan eşi Sevgi Kıranlı'nın 35 yaşındaki şoförleri ile beraber kaçtığını iddia etti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMÜ İZLE

SEVGİ KIRANLI MUAMMER'E KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

35 yaşındaki Muammer'in eşini kandırıp zorla götürdüğünü söyleyen Davut Bey'in iddiası boş çıktı. Telefonla canlı yayına bağlanan Sevgi Kıranlı, zorla götürülmediğini Muammer'e aşık olduğunu ve kendisinin gittiğini söyledi. Akıllara durgunluk veren olayda 35 yaşındaki Muammer, Sevgi Kıranlı'yı alıkoyduğu iddiasıyla gece saatlerinde gözaltına alındı. Nezarete götürülen Muammer, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede savcıya da ifade veren Muammer, Sevgi Hanım'ın zorla götürmediğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

CANLI YAYIN

MÜGE ANLI SEVGİ KIRANLI OLAYI SON DURUM

Telefonla canlı yayına bağlanan Muammer, Sevgi Hanım'ı bırakmayacağını ve almak için geleceğini söyledi. Sevgi'nin eşi Davut ise karısından ayrılmak istediğini ama karısının ailesinin yanına dönmesi gerektiğini ifade etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Şubat 2021 canlı yayınına katılan Sevgi Kıranlı da Muammer'e aşık olduğunu ve onunla kalmak istediğini söyledi. Gözünün Muammer'den başka hiçbir şey görmediğini söyleyen Sevgi Kıranlı, ailesine de eşine de dönmek istemediğini söyledi.

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