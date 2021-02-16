"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan öldü mü?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. EDHO hayranları dizinin bu akşam yayınlanan bölümü sonrası Alpaslan'ın ölüp ölmediğini Yunus Emre Yıldırımer'in diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor. İşte detaylar...

EDHO ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN DİZİDEN ÇIKTI?

Sevilen yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterinin yapıma veda edeceği söylentilerinin ardından yayınlanan fragman da bu iddiaları doğruladı. Yapımda Ceylan karakterinin ölmesi ve diziden ayrılması beklenirken izleyenlerine ters köşe yapan EDHO'nun fragmanında Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı karakter başından vuruluyor.

Dizinin 182. Bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından dizide toplantı sonrası tartışma çıkarak Alparslan'ın başından vurulduğu gösteriliyor. Alparslan'ın diziden ayrılmasına yönelik yayıncı kuruluş tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.