CHP'li Ortaca Belediyesi’nde çifte standart! Muğla'da yaşlı vatandaşa ceza, partiliye ayrıcalık

Muğla'da CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, kalacak yeri olmayan Fikri Kımna'yı seçim çalışmaları esnasında ziyaret etmiş ve yardım edeceği sözünü vermişti. Bu vaadini çabuk unutan Tezcan, seçimden sonra ilk iş olarak bakıma muhtaç Fikri amcaya derme çatma bir çadır yaptığı için 135 bin 581 lira para cezası kesti.