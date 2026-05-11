CHP'li Ortaca Belediyesi’nde çifte standart! Muğla'da yaşlı vatandaşa ceza, partiliye ayrıcalık

Muğla'da CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, kalacak yeri olmayan Fikri Kımna'yı seçim çalışmaları esnasında ziyaret etmiş ve yardım edeceği sözünü vermişti. Bu vaadini çabuk unutan Tezcan, seçimden sonra ilk iş olarak bakıma muhtaç Fikri amcaya derme çatma bir çadır yaptığı için 135 bin 581 lira para cezası kesti.
Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan
Para cezasını ödeyemediği için hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Fikri Kımna'yı görmezden gelen Muğla'nın CHP'li Ortaca Belediyesi'nin, Antalya'nın CHP'li Finike Belediyesi'nin başkan yardımcısı ve meclis üyesinden 17 aydır sebze ve meyve halinde bulunan dükkanı için kira almadığı ortaya çıktı.
CHP'li Meclis Üyesi Volkan Aydıner
CİMER'E ŞİKAYET
Ortaca Belediyesi'nin, sebze ve meyve halinde kabzımallık yapan CHP'li Finike Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li meclis üyesi Volkan Aydıner'den 17 ay kira alınmadığı bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı şikayetle anlaşıldı.
Aydıner ile CHP'li belediye arasında herhangi bir kira sözleşmesinin de bulunmadığı ileri sürüldü. CHP'li Ortaca Belediyesi yetkilileri, kabzımalın aylardır belediyenin dükkanına kira ödememesini "gözden kaçmış, fark edememişiz" diyerek savundu ve Aydıner'i kayırdıklarını kabul etmedi.
'YASALAR BÖYLE' DEDİ
Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Yerbelen Mahallesi'nde çadır yaparak içerisinde yaşam mücadelesi veren 75 yaşındaki Fikri Kımna'yın "yasalar böyle" diyerek derme çatma evini hem mühürlemiş hem de yaşlı adama 135 bin 581 lira 40 kuruş ceza kesmişti.
Cezayı ödeyemeyen Kımna, şimdi gelecek hapis cezasını bekliyor. Geçen aylarda yaşanan yağışlardan sonrası yaşadıkları çadırları su basan Fikri Kımna'ya belediyeden hiçbir yardım gelmemiş, aileye devlet sahip çıkarak bir müddet otele yerleştirmişti.