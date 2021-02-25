Mansur Ark: Daha farklı yerlerde olabilirdim!

Küçüklükten beri piyano çalmaya karşı büyük bir tutkusu olduğunu ifade eden sanatçı "Kendimi bildim bileli piyanoya sevdalıyım. Eğer ailem bu durumu ben küçükken fark etmiş olsaydı daha farklı yerlerde olurmuşum diye düşünüyorum" dedi.

NELER YAPIYORSUNUZ? YENİ ŞARKILAR VAR MI?

Evet, şu an 3 şarkı hazırlanıyor. Bittiği zaman da tek tek sunmaya başlayacağız. İlk şarkımız Nisan başı gibi çıkar diye tahmin ediyorum.

KLİBİ DE ARDINDAN GELECEK Mİ?

Daha oraları planlamadık ama büyük ihtimal hemen gelir klip de.

90'LARA DAİR EN ÇOK ÖZLEDİĞİNİZ ŞEYİ MERAK EDİYORUM

Gençliğimiz :) O dönemdeki enerji, müziğe olan saygı, heyecan, verilen değer, televizyonlardaki radyolardaki müzik programları, konserler… Hepsini özlüyorum. Hastalık da yoktu! :)

PANDEMİDE ZAMANINIZI NASIL DEĞERLENDİRDİNİZ?

Yeni şarkılar yapmaya devam ettim. Hastalıktan korunmaya çalıştım. Evde oturmaya alıştım. İyi ki müzikle uğraşıyormuşum, diğer türlü bu süreçte çok sıkılırdım.

"EYPİO'NUN YERİ AYRI"

YENİ NESİL ŞARKICILARDAN KİMLERİ DİNLİYORSUNUZ? BEĞENEREK TAKİP ETTİĞİNİZ İSİMLER VAR MI?

Esasında hepsini dinliyorum. Ama bu aralar rap revaçta. Eypio'nun yeri ayrıdır bende. Ama çok takipçisi olduğum biri yok. Radyoyu açıp rastgele dinlemeyi daha çok severim.

HAYATINIZDAKİ EN BÜYÜK HATA NEDİR DİYE SORSAM?

Hata değil de keşkem var. Piyanoya büyük bir aşkım var. Kendimi bildim bileli piyanoya sevdalıyım. Eğer ailem bu durumu ben küçükken fark etmiş olsaydı daha farklı yerlerde olurmuşum diye düşünüyorum. Çocuklar 5-6 yaşlarında kabiliyetlerini gösteriyorlar. Tavsiyem olsun, çocuklarınızı gözlemleyin. Eğilim gösterdikleri alanlara yönlendirin.

HAYATINIZDAKİ EN BÜYÜK ÇILGINLIĞINIZ NEDİR?

Askerden sonra bir tatil köyünde animatör olarak işe başladım. Bir anda Almanya'ya yerleştim, Almanca bilmeden. Bence çılgınlıktı.

EN ÇOK NE İÇİN PARA HARCARSINIZ?

Ne gerekiyorsa ona. Çılgınca para harcamam.

BİR İLİŞKİNİN İÇİNDEYKEN EN BERBAT ÖZELLİĞİNİZ NE OLUR?

Çok sevmek, korumacı olmak. Sahiplenmek isterim. Derdine, sevincine, ihtiyacına ortak olmak isterim. Hiçbir şeyinin eksik olmasını istemem. Benim olan her şeyi paylaşmak isterim. Kimi bunu istemez.

EN GÜÇLÜ VE EN ZAYIF YÖNÜNÜZ NEDİR?

Çok inançlıyımdır. Bunu kendimin güçlü yanı olarak kabul ediyorum. Doğru olduğuna da inanırım inancımın. Onun için ne gerekiyorsa yaparım, sonuçlarına da katlanırım. En zayıf yönüm de tez canlılık. Her şeyi hızlı olsun isterim.

ERGENLİKTE AİLENİZLE ZITLAŞIP YAPTIĞINIZ EN BÜYÜK SAÇMALIK NEYDİ?

Ehliyetim yoktu, babamın arabasını çalardım o öğlen uykusuna yattığında. Evin önünden köşeye kadar iterek orada biner gezerdim.