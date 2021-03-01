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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle Atv! 1 Mart Müge Anlı izle

canlı izle Atv! 1 Mart Müge Anlı izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 1 Mart Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle Atv! 1 Mart Müge Anlı izle

01.03.2021, 10:04

Atv'de hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ele aldığı konular ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri aydınlatan Müge Anlı ve ekibi geçtiğimiz hafta Güldane Biçer cinayeti ile ilgili son dakika gelişmelerini duyurmuştu. İşte 1 Mart Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Antalya'daki Duygu Çelikten cinayeti. Silahla kendisini vurduğunu iddia etti. Öldürdüğü sevgilisini parayla ormana gömdürdü. Duygu Çelikten davasında garip savunma... On yıl sonra aydınlatılan kadın cinayeti. Güldane Biçer 10 yıldır kayıp olarak aranıyordu. Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Güldane Biçer'in oğlu Barış annesinin babası tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Osman Biçer eşini öldürmekten tutuklandı. Selda Grossle ve Tunç Boztepe 9 yıldır kayıp. Baraj gölündeki aramalarda beşinci gün. Kayıp sevgililere 9 yıldır ulaşılamadı. Gölde iki sevgiliden iz aranıyor... Müge Anlı 5 gündür iki sevgilinin arandığını bayram Hacılı Baraj görünün didik didik arandığını gölün dibinde bir metal parçası olduğunu eğer cesetler orada ise tüm olayın çözüleceğini zaten öldüren kişilerin belli olduğunu söyledi. Aleyna Çakır ile ilgili baş şüpheli Ümit Uygun'un 17. Asliye Ceza mahkemesinde sosyal medyadaki görüntüler için yargılanmaya başladığını bir kez tokat attım hastası olduğu için bayıldı dediğini en az 10 yıl ile yargılandığı açıklandı. 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat'a ne oldu? Son görüldüğü iş hanındaki esnaflar ve görgü tanığı Halil İbrahim Şahin konuştu. 20 yaşındaki genç kız nerede?

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