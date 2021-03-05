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Haberler Yaşam CHP’li dolandırıcıya 6 YIL HAPİS CEZASI

CHP’li dolandırıcıya 6 YIL HAPİS CEZASI

CHP’li dolandırıcıya 6 YIL HAPİS CEZASI

5.3.2021

SKANDALLARIYLA gündemden düşmeyen CHP'de bu kez de Kuşadası'nda yaşanan rüşvet skandalı patlak verdi. Parti delegesi Etem Mutlu, Kuşadası Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ömer Günel ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, ihalelere katılmak isteyen firmalara kendisinin belediyede önemli bir konumda olduğu izlenimini verdi. Dolandırıcılıktan sabıkası bulunan ve "Hallederiz abi" lakabıyla bilinen Mutlu, Kuşadası Belediyesi'ne ait Güvercinada'daki bir işletme ile bir plajı kiralamak isteyen Saadet Semiramis'ten 200 bin lira para aldı. Dolandırıldığını anlayan Semiramis, olayı yargıya taşıdı. Mahkeme heyeti, sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmederek 6 yıl hapsine karar verdi. Kuşadası Belediyesi'nin Mutlu'dan şikayetçi olmaması dikkat çekti.

İBRAHİM UZUN (ÖZEL)

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