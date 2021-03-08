67 günde azaldık

Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yine kadın cinayetlerinin gölgesinde giriyor. Alınan tüm önlemlere rağmen, kadına şiddet son bulmuyor. En çok kadın cinayetinin işlendiği iller arasında ise Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Aydın İzmir ve Ankara başı çekiyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de son 67 günde 67 kadın öldürüldü.

SIRTINDAN VURDU!

BUNA göre ülkemizde bu yıl her gün bir kadın cinayeti işlenmiş oldu. Üstelik bu kadınlar eşleri, sevgilileri veya yakınları tarafından çoğu kez sokak ortasında, çocuklarının gözleri önünde, yardım çığlıkları atarak son nefeslerini verdi. Ege bölgesinde korkunç cinayetlerinin sonuncusu Denizli'de işlendi. Osman Ayvaz (27) 5 ay önce boşandığı eski karısı Fatma Kovan'ı (26) pompalı tüfekle sırtından vurarak öldürdü.

4 ÇOCUĞUN ÖNÜNDE

DÜN de Ankara'da Zeynel Korkmaz (38), tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak yaşamına son verdi.

Fatih ŞENDİL

Son dakika: Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Gizemli ölümde yeni detaylar! Ukraynalı Kristina sevgilisine bu mesajı göndermiş

Bodrum'daki evinde ölü bulunmuştu! Ukraynalı Kristina öldürüldü mü intihar mı etti?

Son dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme!