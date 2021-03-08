Kadınlar her işi yapar

Dünyada artık her işi yapan ve önemli konumlara gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm dünya kadınlarına örnek oluyor. ABD'de Başkan Joe Biden kabinesinde en çok dikkat çeken kişi; ABD tarihinin ilk siyah, Güney Asyalı ve ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris olmuştu. Ülke tarihindeki ilk kadın Başkan Yardımcısı olan hukuk kökenli Harris, 13 yaşındayken kız kardeşi Maya ile çocukların çimlerde oynamasını yasaklayan politikayı protesto etmek için apartmanlarının önünde bir gösteri düzenledi. Harris, hakları her zaman hukuk çerçevesinde arayan güçlü bir kadın rol modeli olarak öne çıktı.



DTÖ'NÜN DİREKTÖRÜ IWEALA

Ngozi Okonjo-Iweala, 15 Şubat'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Genel Direktörü olarak atanarak bu göreve gelen ilk kadın ve ilk Afrikalı oldu. Dünya ticaretinin emanet edildiği Dr. Ngozi Okonjo-Iweala; Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da 30 yılı aşkın deneyime sahip küresel bir finans uzmanı, ekonomist ve uluslararası kalkınma uzmanıdır. Yoksullukla mücadele etmek için ticaretin gücüne inanan Iweala, ideallerini gerçekleştirmek için finans sektöründe uzmanlaştı.

Kamala Harris ABD'nin ilk kadın Başbakan Yardımcısı oldu.



TÜRECİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİ

BioNTech'in kurucu ortağı, Baş Tıbbi Sorumlusu, çeviri ve klinik deneyime sahip bir doktor, immünolog ve kanser araştırmacısı olan Dr. Özlem Türeci, bu yıl dünyayı değiştiren kadınlar arasında yer aldı. Eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'le birlikte korona virüse karşı geliştirdiği aşıyla ismini duyuran Türeci, gücünü tıptan alan bir bilim insanı oldu. mRNA bazlı aşı çalışmalarıyla kanser için aşı çalışmaları yapan Türeci, dünyanın önemli kadın rol modelleri arasında yer alıyor.

Sanna Marin, Finlandiya tarihinin en genç başbakanı.



GÜCÜNÜ POLİTİKADAN ALANLAR

Yeni Zelanda Başbakanı Jacin-da Ardern, Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde doğdu. Lise-den sonra Ardern, Siyaset ve Halkla İliş-kiler İletişim Çalışmaları lisans diploması aldı. Üniversiteden sonra dönemin Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'ın ofisin-de danışman oldu ve daha birçok görevde çalıştı. Temsilci olarak geçirdiği 12 yıldan fazla süre içinde başta çocuk ve kadın-lar olmak üzere herkesin hakkı için güçlü bir savunucu oldu. 2017 yılından beri Yeni Zelanda Başbakanı olarak görev yapan Ardern, Christchurch cami saldı-rılarının ardından birleştirici tutumu ile tüm dünyadan övgü topladı ve hızla katı silah yasalarını yürürlüğe koydu. Ülke-nin dünya çapında övülen Covid-19 salgı-nı önlemlerini yöneterek yönetim şekliyle dünyanın güçlü kadınlarından biri oldu. Finlandiya tarihinin en genç başbaka-nı olan Sanna Marin de hem korona virüs sürecindeki yaklaşımıyla hem de çevresel konulardaki duyarlı tutumuyla takdir top-layan birisi oldu. Dünyada 'kadın siyaset-çi' denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Angela Merkel de Almanya Başba-kanlığı görevini yıllardır sürdürüyor.

Dr. Özlem Türeci, tüm dünyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi.



SİNEMADA DA YÜKSELİYORLAR

Yakın tarihte hem yönetmenlik hem de oyunculuk alanlarında da kadınların rolü arttı. Bu yıl Nomadland filmiyle drama dalında en iyi film ve en iyi yönetmen Altın Küre ödülünü kazanan Chloe Zhao, ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın ola-rak tarihe geçti. Zhao, gücünü sinema endüstrisinden alarak bu alanda çalışmak isteyen gençlere rol model oldu.



ŞEHİT BABASININ İZİNDEN GİTTİ

Özel harekat polisi babasını 1992'de terör saldırısında kaybeden Mualla Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının ilk kadın özel harekat po-lislerinden biri olarak baba mesleğini yapmanın onurunu yaşıyor. Komi-ser Yardımcısı Yıldırım, "Diğer kardeşlerim de Emniyet Teşkilatında görev yapıyor. Bizim için bir aile mesleği. Şu an kızlarımız da artık bizim gibi resmi üniformalı mes-lek-leri tercih eder hale geldi. Bizden aldıkla-rı bayrağı daha ileri taşımalarını istiyorum" dedi.



EKONOMİ ve finans sektöründeki erkek egemenliği yavaş yavaş kırılırken, sektöre yön veren kurumlardan ABD Hazine Bakanlığı, IMF, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) liderlik koltuğunda da kadınlar oturuyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olurken, daha önce FED'e de başkanlık eden tecrübeli ekonomistin her açıklaması piyasalarda geniş yankı buluyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisini şekillendiren ve piyasaların odağındaki bir diğer kadın lider olarak öne çıkıyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da Lagarde'ın ardından Fon'un ikinci kadın başkanı olarak aktif tutumuyla adından söz ettiriyor.



PKK'NIN KORKULU RÜYASI OLDULAR

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki kadın polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor. Terörle mücadele görevini başarıyla yürüten kadın özel harekatçılar, vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor. Bölgede görevlerini cansiparane yerine getiren "özel kahramanlar", farklı güzergah ve noktalara baskınlar düzenleyerek arazide arama, tarama faaliyeti yürütüyor. Kadın harekatçılar, "Şartlar ne olursa olsun terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştular. "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" şiarıyla yola çıkan emniyet teşkilatının kadın kahramanları, terör tehditlerine aman vermiyor.

HEM HASTALARI HEM DE KENDİLERİNİ MOTİVE ETTİLER

TÜRKİYE'DE yaklaşık 678 bin kadın sağlık çalışanı korona virüsle mücadelede en ön safta yer aldı. Yaklaşık 1 yıldır virüsle fedakarca mücadele eden kadın sağlıkçılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de görevlerinin başında olacak. Yoğun bakım hemşiresi Merve Altınkaya, "Tulumlara, koruyucu kıyafetlere inat, iyi günlerin geleceği umuduyla makyajımı yaptım" dedi. Sorumlu hemşirelik yapan Arin Kendirli de kadın sağlık çalışanlarının hastalara umut olduğunu söyledi. Kendirli, "Biz bulunduğumuz alanı güzelleştirmeye çalıştık. Tulumlarım içine çiçekler, kalpler çizdik. Renkli boneler taktık. Kadın hastalarımızın saçlarını ördük. Hem hastalarımızı hem de kendimizi motive ettik" dedi.



UÇAKLARIN BAKIMINA DA KADINLARIN ELİ DEĞDİ

KISMEN fiziksel kuvvete dayalı bir iş olduğu için erkek mesleği olarak anılan uçak teknisyenliğinde artık kadınlar da boy gösteriyor. Türkiye'nin en büyük uçak bakım hangarlarını İstanbul Havalimanı'nda hizmete sokan ve bu alanda dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan THY Teknik A.Ş bünyesinde görev yapan kadın uçak teknisyeni sayısı her geçen gün artıyor. Gözde Oruç, Sema Avşar, Merve Büyükkapu ve Esra Akdeniz Kösece, bu isimlerden sadece dördü. 190 kadın teknisyenden biri olan Gözde Oruç, "Bırakın araba lastiğini, biz burada uçak lastiği değiştiriyoruz" dedi.



İSTANBUL OTOYOLU'NDAKİ TEK KADIN BAKIM OPERATÖRÜ

TANBUL-İZMİR Otoyolu'nda rutin bakım operatörü olarak görev yapan 3 çocuk annesi Ayşegül Gökmen, yolda kalan vatan-daşların yol güvenliğini sağlıyor. Kendisini görünce şaşıran ve sevinenler olduğunu ifade eden Gökmen, "Yolda kalanlara yardıma gitti-ğimizde, 'Yolda ilk defa kadın çalışan görüyo-ruz. Bu işi yapabiliyor musunuz, zorlanmıyor musunuz?' gibi diyaloglarla karşılaşıyorum. Kısa bir süre sonra alışıyorlar ve normal kar-şılıyorlar. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Yeter ki kendine güvensin" diye konuştu.



UMKE'NİN GÖNÜLLÜLERİ İLK YARDIM MELEKLERİ

İZMİR'DE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ndeki hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan kadın gönüllüler, hasta kurtarma, yangın, kaza, deprem ile meydana gelebilecek diğer afetlere hazır olabilmek için zorlu eğitimlere katılıyor. Paramedik Ebru Aydın, İzmir depreminde günlerce uykusuz şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çok zordu ama kurtardığımız canlar bizi motive etti" dedi. Gülşah Nayman Korkmaz da, "Görev aldığım saatlerde Emrah Apartmanı'nda kuzenim ve eşini kaybettim. Ama kurtardığımız canlar da oldu" diye konuştu.