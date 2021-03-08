Yasemin Şefik: Şaka yapmayacaksak neden arkadaşız?

Yasemin Şefik, Bi' Başka'da arkadaşlarına çirkin şakalar yapmaktan çok hoşlandığını itiraf ederek "Gecenin 3'ünde arkadaşımın kapısını deliler gibi 'Kalkmalısın, uyanmalısın! Çok önemli bir şey oldu' diye çalıp 'Ne oldu?' dediklerinde 'Yemek oldu' gibi iğrenç şakalar yapmayı çok seviyorum. Şaka yapmayacaksak neden arkadaşız yahu?" dedi.







Neler yaptınız Pandemide?

Evden yayın yaptım. Yeni projeler yazdım. Bazen çok uzun süre arka arkaya diziler izledim. Herkesin yaptığı şeyler aslında. Çok yemek yedim. Yemek yapmayı öğrendim.



Yeni projelerden bahsedelim mi?

Sahneye çıkıp stand-up yapamadığım için içeriklerimi podcaste çevirdim. 8 bölümlük bir sitcom stand up dizi hazırladım. BKM ile görüştüm, çok beğendiler. Önümüzdeki aylarda yayında olacak. Aradan bir yıl geçti yazalı. Yeni kitap da geliyor, Kıssadan Hisli.





Sosyal medyadan aldığınız en kötü veya en saçma yorum neydi?

'Basında ben' diye bir şey yapıyorum ben. Magazin haberlerindeki fotoğraflara kendi kafamı yapıştırıyorum ve sosyal medyada paylaşıyorum. "Neden böyle fotoğraflar paylaşıyorsun?" diyorlar. Montaj ya, eğlence işte. Jennifer Lopez'in giydiği saçma bir kıyafetin üzerine de montajlamıştım kafamı. "Çok ayıp, neden yapıyorsun?" diye saçma bir yorum da yemiştim. Kötü yorumlar da alıyorum. İnsanlar mutsuz olduklarında kimsenin mutlu olmasını istemiyor galiba.



Hayatınızdaki en büyük hatanız nedir?

40 insan yılı yaşındayım. Düşününce çok hatam var. Ama en büyük hata olarak düşünmüyorum. 20'li yaşlarda öyle düşünmüyordum tabii. Küçük şeylere takılıyordum. Ama sonradan anladım ki insan üzmek, birinin bu gece uyuyamamasına sebep olmak hatadır.



"Gecenin üçünde kapısını çalarım" Hayatınızdaki en büyük çılgınlığınız nedir?

Çirkin şakalar yapmayı çok severim. Gecenin 3'ünde arkadaşımın kapısını deliler gibi "Kalkmalısın, uyanmalısın! Çok önemli bir şey oldu" diye çalıp "Ne oldu?" dediklerinde "Yemek oldu" gibi iğrenç şakalar yapmayı çok seviyorum. Şaka yapmayacaksak neden arkadaşız yahu? :)





En çok ne için para harcarsınız?

Teknolojik, elektronik aletlere bayılıyorum. Drone mu çıktı, gidip drone alırım. Müzik aleti de alırım sık sık. Geçen yaz kahon çalmayı öğrendim. Notalarında çok başarılı değilim ama YouTube'tan açıp öğrendim. Ondan önce ukuleleye merak saldım. Bu alanlarda şuursuzca para harcayabilirim.



Tanışmayı çok istediğiniz ve tanıştığınızda hayal kırıklığına uğradığınız bir ünlü oldu mu?

Brad Pitt ile tanışmayı çok istedim… :) Bu sorunun cevabını sana verir miyim sence? Ayrıca bu hayal kırıklığına sebebiyet veren sadece ünlüler değil. Normal çevrende de rastlayabilirsin.



Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur?

Çok hızlı agresifleşebiliyorum. Onu kontrol etmek için çok çaba sarf ediyorum.



Ergenlikte ailenizle zıtlaşıp yaptığınız en büyük saçmalık neydi?

Matrix filmi yeni çıkmıştı. Arkadaşlarımla sinemada izledik. Eve gittim, saçlarımı Trinity gibi kestireceğimi ve deri paltoyla gezeceğimi söyledim. Annem "hayır" dedi. Ama gidip kestirdim. O kadar çirkin oldu ki! Haklılarmış…