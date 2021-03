Haberler Yaşam Yasemin Şefik: Şaka yapmayacaksak neden arkadaşız?

Best FM’deki Hitnoz adlı programıyla hafta içi her gün dinleyicisiyle buluşan, anlatıcı ve yazar Yasemin Şefik, Bi’ Başka’da İrem Erbaş’ın konuğu oldu. Pandemide 8 bölümlük bir sitcom stand up dizi hazırladığını belirten Şefik, yeni çıkacak “Kıssadan Hisli” kitabının da müjdesini verdi.

08.03.2021, 17:02