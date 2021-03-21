Hasta bastonlarıyla koleksiyon yapan mucize doktor

Günümüzde toplumsal gelişmeler, üstün yetenekli, bilgili ve becerili insan kaynağı sayesinde olur. Çünkü gelişmiş ülkelerde üstün zekalı ve yetenekli bireyler, stratejik insan kaynağı olarak görülür. Zira üstün yetenekli bireylere fırsat eşitliği ve gerekli ortamı sağlamak, ülkemizin bugünü ve geleceği açısından stratejik önem arz eder. Bugün size genç yaşta büyük başarılara imza atan, hayata dair farkındalıklar ortaya koyan, toplumun sorunlarına duyarlı, alanında tek olan yeni nesil bir tıp doktorunu tanıtacağım, Dr. Canberk Gül ...

YARDIMSEVER VE CANDAN

Mesleğindeki başarısı kadar yaşamın tüm renklerini de içinde barındıran; enstrüman çalan, teknoloji meraklısı, matematik aşığı; okuyan, yazan ve araştırmacı; TÜBİTAK başta olmak üzere bir çok başarıya imza atmış sıra dışı bir tıp doktoru olan Canberk Gül, kendisini insanları iyileştirmeye ve iyi olmaya adamış; üstün yetenekli çocukları okutan yardımsever, candan bir doktor.

HEP BAŞARILI SONUÇLAR

Üniversite sınavından TUS'a kadar dereceler alan Canberk Gül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş ve daha sonra Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon uzmanlığını almış. Canberk Gül, dünyanın en iyi hastanelerinden biri olarak kabul edilen ABD'deki, Cleveland Clinic'de Musculoskeletal İmaging Department'da Observer olarak bulunmuş. Amerika'da doktor olarak çalışılması için gerekli olan USMLE (United States Medical License of Examination) step 2 CS (Clinical Skills) sınavını başarıyla geçmiş.

KENDİ METOTLARI İLE

Sıradışı doktor Canberk Gül, fiziksel tıp ve fizik tedavinin alt dalı olan ağrı yöntemi konusunda çalışıyor. Ameliyat önerilen kronik bel ve boyun fıtığı patlamış hastaları iyileştiriyor; tekerlekli sandalyeyle gelen hastaları kendi geliştirdiği enjeksiyon metodu ile tek seansta tedavi ediyor. Canberk Gül, ağrı konusunda yurt dışında aldığı eğitimle bin 3000 civarı hastaya bulduğu bu tedaviyi uygulamış. Tedavi hastalar üzerinde dakikalar içinde çok önemli sonuçlar vermeye başladığı gibi özellikle uzun dönemde de aynı sonuçlar devam ediyormuş. MR bulgularına göre ameliyat önerilen birçok hastayı ameliyat olmadan kendi metotları ile sağlığına kavuşturmuş.

HER HASTAYA FARKLI DOZ

Başarısının sırrını, bilgiyi çok iyi kullanmasına bağlayan Dr. Canberk Gül, "Bilgi güçtür, doğru yere doğru tedavi uyguluyoruz. Tedavi uygulanan bölgeyi eski haline getiriyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı bize ait bir enjeksiyon metodu ile her hastaya dozu farklı olarak tedavi uyguluyoruz" dedi.

HASTA BASTONLARIYLA KOLEKSİYON YAPMIS

DR. Canberk Gül, bugüne kadar bastonla gelen birçok hastayı iyileştirerek bastonsuz göndermiş. Bu hastaların bastonlarını alarak koleksiyon yapmış.

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR İÇİN VAKIF KURACAK

DR. Canberk Gül'ün, bu ülkenin geleceği olan yavrularımızı, bu ülkenin değerleriyle donatmayı amaç edinmiş, üstün zekalı ve yetenekli çocukların tespit edilerek okul öncesi dönemden başlayıp yüksek öğretimin sonuna kadar eğitmek amacıyla önümüzdeki dönemde bir vakıf kurma projesi de var.

KADINLARI DA UNUTMADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir bağışla bulunduklarını belirten Dr. Canberk Gül, "Biz de Dr. Canberk Gül ailesi olarak, ülkemizde kimseye bağlı olmaksızın yaşamamızın temel nedeni olan Atamızın annesi Zübeyde Hanım için TEMA Vakfı'na 100 adet fidan bağışladık" diye konuştu.

SEZER ALTAN