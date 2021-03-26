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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yerli aşı toplantısı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yarımcısı başkanlığından yerli aşı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması kararı alındı. Öte yandan aşı çalışmalarının mutant varyantları da kapsayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yerli aşı toplantısı!

26.03.2021, 19:01

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Covid-19 pandemisinin ortadan kaldırılması ve salgın sürecinin kontrol altına alınması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlar da katıldı.

ALINAN KARARLAR

Toplantıda, "İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenmesi, çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması, Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmalarının sonuçlandırılması, geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılması, devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilmesi" kararları alındı.

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