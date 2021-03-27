Antepli iş insanından sevgilisine çirkin teklif

GAZİANTEP'TE çerez kralı olarak tanınan iş insanı Cengiz Er, İzmirli 22 yaşındaki E.M ile arkadaş ortamında tanıştı. Evli ve 3 çocuk babası olduğunu gizleyen Er, kısa süre sonra E.M. ile sevgili oldu. Evlenme vaadiyle genç kadını oyalayan Cengiz Er'in gerçek yüzü sevgilisi hamile kalınca ortaya çıktı.

BABA AVCISINA KOŞTU

Hamile kalan E.M'ye çocuğu aldırması için baskı yapan Er, yasal kürtaj süresinin geçmesi nedeniyle bu kez para teklifinde bulundu. Sevgilisine, "Sana her ay 3 bin lira ödeyeyim, çocuğun benden olduğunu gizle. Kimliğini başka birinin soyadıyla çıkart" dedi. Aralık ayında oğlunu kucağına alan E.M, İzmir'de 'Baba avcısı' olarak tanınan Avukat Varol Turbay'ın kapısını çaldı.

Tecrübeli avukat, genç kız adına hem babalık davası açtı hem de soy bağını karıştırma suçlamasıyla Cengiz Er hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması amacıyla şikayetçi oldu. Avukat Turbay, "Evlilik dışı ilişki yaşayıp doğan çocukları nüfusuna almayan babalar, TCK 231 madde hükmünce soy bağını değiştirme veya gizleme suçu nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilir. Böyle durumlarda asıl mağdur çocuklar olduğu için onların haklarını korumaya çalışıyorum" dedi.

■ FATİH ŞENDİL