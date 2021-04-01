  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Teknolojinin Oscar'ı Turkuvaz Medya'ya

Teknolojinin Oscar'ı 'ya

Teknoloji liderlerinin şirketleri bünyesindeki dijital projelerinin onurlandırıldığı Ödülleri'nde Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü da gerçekleştirdiği yenilikçi projeler ile ödül aldı.

Teknolojinin Oscar'ı Turkuvaz Medya'ya

01.04.2021, 17:37

Koronavirüs salgını sebebi ile dünyadaki dijital dönüşüm hız kazanırken, şirketler de yeni uygulamaları devreye alıyor. CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen CIO Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü Selahattin İmamoğlu da devreye aldığı yenilikçi projeleri ile ödül almaya hak kazandı.

Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü Selahattin İmamoğlu

Teknoloji dünyasının nabzını tutan ve şirketlerin dijital dönüşüm projelerini onurlandıran organizasyon bu yıl 12. kez sahiplerini buldu. CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, iş akışlarını optimize etmeyi başaran, büyümeyi gerçekleştiren ve/veya hedef kitlesi ile ilişkileri artırabilen IT yöneticilerini (Chief Information Officer) ödüllendiriyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Teknolojinin Oscar'ı Turkuvaz Medya'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.