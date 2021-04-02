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Haberler Yaşam Eğitime giderken kazada şehit oldu

Eğitime giderken kazada şehit oldu

Eğitime giderken kazada şehit oldu

2.4.2021

Tunceli'de görev yapan Astsubay Çavuş Cihat Çevik, eğitim için İzmir'e giderken Sivas'ın Gemerek ilçesi yakınlarında geçirdiği kaza sonucu şehit oldu. Astsubay Çevik idaresindeki 35 DR 310 plakalı araç, Gemerek yakınlarında kaza yaptı.

Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan Çevik, hayatını kaybetti. Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in Tunceli'den İzmir'e eğitim için gittiği öğrenildi. Memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine şehit haberi giden astsubay çavuşun ailesine acı haber verildi.

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