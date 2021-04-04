  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı!

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı!

(MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. MSÜ sınav soru ve cevaplarını yayınladı.

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı!

04.04.2021, 13:56

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.