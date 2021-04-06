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Ünlü oyuncu 'dan kötü haber! Göğüs kanserine yakalandı

Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber geldi. 'nın yıldızı , göğüs kanserine yakalandı. Tedavisine başlanan 1 çocuk annesi Ergüder, önümüzdeki günlerde kemoterapi görecek. Oyuncu rahatsızlığından dolayı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmaya karar verdi. Hayranları ve sevenleri oyuncunun son durumunu merak ediyor.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'dan kötü haber! Göğüs kanserine yakalandı

06.04.2021, 09:57

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Menajerimi Ara'da başrol oynayan Canan Ergüder'den hayranlarına üzen bir haber geldi. 43 yaşındaki oyuncuya göğüs kanseri teşhisi konuldu. Ergüner Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı Savcı Esra karakteriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

KEMOTERAPİYE BAŞLAYACAK

Milliyet'te yer alan habere göre; Erken tanı sayesinde tedavisine başlanan 1 çocuk annesi oyuncunun sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu öğrenildi. Yakın zamanda kemoterapiye başlayacak olan Ergüder'in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

DİZİDEN AYRILACAK

Öte yandan oyuncunun Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak için yapım ekibinden izin istediği ve çekimleri bıraktığı ortaya çıktı. Oyuncu konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmadı.

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