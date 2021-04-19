41 maske markası güvensiz kabul edildi

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41 güvensiz ürünü tespit etti. Bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

ÖNCELİK VATANDAŞIN SAĞLIĞI

İŞ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilirken, öncelik vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak oldu. Yapılan denetimlerde güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış laboratuvarlarda yapılan incelemelerde güvensizlik tespitleri gerçekleşti.