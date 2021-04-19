‘Rum işkencesini asla unutmam

Türkiye ve dünya çapında 17 buluşla tıp dünyasında önemli bir yer edinen Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Hasan Havıtçıoğlu, Larnaka esir kampında yaşadığı kötü günlere rağmen hiç pes etmedi.



'HEP MATEM HAVASI VARDI'

Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortepedi ve Travmatoji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, günde bir dilim ekmek, 5 zeytin verilen Larnaka esir kampında yaşadıklarını ve kamptan nasıl kurtulduğunu Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e anlattı. Ortaokul ve liseyi birincilikle bitirdiğini belirten Prof. Dr. Havıtçıoğlu, "Her gün Larnaka'dan Lefkoşa'ya bir otobüs öğrenci gidip geliyorduk ve ben yolda bile ders çalışıyordum. Üniversite giriş sınavında ise hiç zorlanmamıştım. Sınav sonrası savaş oldu ve birkaç günlük direnişten sonra kasaba Birleşmiş Milletler kontrolüne verilince esir kampında 66 gün esir tutuldum. Bizi önce futbol sahasında sonra da Bekirpaşa Ortaokulu'nda esir tuttular. Bu sırada, üniversiteyi kazandığımı BM askerlerinin bana ulaştırdığı mektupta okudum. Neyse ki esir değişimi sonucu Türk tarafına geçtim ve şu an bulunduğum şehir, İzmir'e geldim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladım. Ama asla Kıbrıslı Rumların silahlı saldırılarını unutamıyorum. İş için İngiliz Üssü Dikelya'ya gidenlerden Kıbrıslı Rumların alıp şehit ettiği ama bir türlü naaşlarını geri vermediği kasabalıları anımsıyorum. Bu matem yüzünden siyah renkten başka elbise giymeyen kadınlarımızı ve öksüz kalmış kasabalı çocuklar hiç aklımdan çıkmıyor. Tüm bunları bir kin olarak değil, etkilendiğim olaylar olarak hafızamdan çıkaramıyorum" diye konuştu.





'ANAVATAN BİZİ KURTARACAK'

Ailesinin devecilikle uğraştığını belirten Havıtçıoğlu soyadının da buradan geldiğini söyledi. Havıtçıoğlu sözlerine şöyle devam etti: Çocukluğumuz, belirli sınırlar içerisinde ve hep Rum korkusu altında geçti. Aynı zamanda Anavatan bizi kurtaracak beklentimiz vardı. Lefkoşa sınırında Rumların bizi yoklamaları ve kötü muameleleri hala hatırımda. Kısaca, biz çocukluğumuzda, ders çalışıp ayakta kalmaya kendimizi mecbur hissediyorduk. Küçük kasabamız kısmen yarı açık hapishane gibiydi. Yaşadığımız yerdeki sınırları geçmezdik.



'BENİ TÜRKİYE OKUTTU'

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni Türkiye Cumhuriyeti bursuyla okuduğunu belirten 64 yaşındaki Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, "İhtisasımı da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi Kliniği'nde yaptım. İyi bir ortopedist olan Prof. Veli Lök'ün, kişilik yapıma uygun bir bilim dalı olduğunu söylemesi nedeniyle ortopedi bölümünü seçmiştim. Askerlik sonrası yeniden aynı üniversitenin ortopedi kliniğine geri döndüm. Önceleri el cerrahisi alanında kendimi geliştirmek istemiştim ancak önümün kapalı olduğunu görünce hocalarımın yönlendirmelerinin dışında, yeni bir çalışma alanı olarak ortopedik onkoloji alanını seçtim. Bu süreç için Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet veren Mayo Clinic'te görev yaptım. Doçentlik ünvanına 1993'te, Profesör ünvanına da 1998'de sahip oldum. 2005'te ise, Biyomekanik Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı, 2011'de de Kemik Kıkırdak Doku Mühendisliği Araştırma Geliştirme Merkezi'ni kurdum. 2010'dan beri Ortopedi Travmatoloji Bölümündeyim" dedi.

Fatih ŞENDİL